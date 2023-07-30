丹麥教練落腳台灣 抵押房產支撐100個少年足球夢

來自丹麥的台灣女婿Johnni Nielsen13年前因傷退出足球界，為了治療唐氏症女兒舉家搬回台灣，他利用專長免費教社區孩子踢足球，目前球隊已達100人，Johnni不惜賣房，讓孩子們有加強受訓及出國比賽機會，因籌措經費不易，希望透過募資方式，達到50萬元門檻、300萬元的目標。民眾黨立委台中一選區參選人蔡壁如30日舉行記者會，盼大眾一起共襄盛舉，一圓100個孩子的足球夢。

Johnni在丹麥是一位前職業青訓足球選手與歐足總專任教練，2009年因傷退出足球界，由於女兒唐氏症須接受治療，於是舉家搬回妻子的故鄉台灣。Johnni以歐洲系統模式成立非營利球隊 F. C. Vikings，讓有興趣的孩子免費參加足球隊。

蔡壁如表示，非營利足球隊 F. C. Vikings13年來培養100個足球少年，這支足球隊的球員多家境多半不富裕，但教練Johnni不但無償擔任球隊教練，更自掏腰包、尋求企業贊助以支應球隊開銷，甚至協助負擔部分隊員的學費，13年下來，教練夫妻倆在丹麥的房子2018年被法拍、台灣的房子也拿去抵押，看了非常不捨。

蔡壁如說，因為是非營利性質的足球隊，真的非常辛苦，這次在嘖嘖募資平台上募資門檻是50萬元、目標是300萬元，這是有難度的，她要幫募資贊聲，一起支撐100個少年足球夢。

台灣全民足球協會理事長黃榮松表示，期待也更樂見蔡壁如順利能落地台中耕耘，球隊也期望有機會在中部發掘潛在球員、與中部的各級學校合作，栽培台灣的足球新星，讓台灣的足球團隊和實力更紮實與強壯。此外，民眾黨前祕書長謝立功也出席相挺。