土耳其外交部消息人士指出，外長費丹今天敦促瑞典採取具體作為，防止再有焚燒可蘭經情事發生。
路透社報導，消息人士指出，費丹（Hakan Fidan）在電話中告訴瑞典外長比爾史特龍（Tobias Billstrom），拿言論自由作藉口而繼續這種「惡劣行徑」，這令人無法接受。
該消息人士表示，費丹和比爾史特龍也就瑞典的北大西洋公約組織（NATO）軍事同盟入會案進行商討。（譯者：何宏儒）1120731
土耳其外交部消息人士指出，外長費丹今天敦促瑞典採取具體作為，防止再有焚燒可蘭經情事發生。
路透社報導，消息人士指出，費丹（Hakan Fidan）在電話中告訴瑞典外長比爾史特龍（Tobias Billstrom），拿言論自由作藉口而繼續這種「惡劣行徑」，這令人無法接受。
該消息人士表示，費丹和比爾史特龍也就瑞典的北大西洋公約組織（NATO）軍事同盟入會案進行商討。（譯者：何宏儒）1120731
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