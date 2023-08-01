瑞典和丹麥國內人士一連串焚燒伊斯蘭教經典可蘭經的行為點燃中東各地怒火，伊斯蘭合作組織（OIC）今天就兩國當局對此事的反應表達「失望」。

由57國組成、總部位於沙烏地阿拉伯吉達（Jeddah）的伊斯蘭合作組織特別為此事召開會議後發布聲明表示，組織秘書長塔哈（Hissein Brahim Taha）敦促兩國阻止褻瀆可蘭經，並對兩國「迄今尚未針對此事採取行動表達失望」。

法新社報導，塔哈在會中致詞時表示：「主張言論自由的相關當局持續默許這種違反國際法的行為一再發生，令人遺憾，這導致對宗教缺乏尊重。」

然而就在塔哈今天下午致詞時，兩名男子在瑞典首都斯德哥爾摩（Stockholm）最新的這類抗議行動中焚燒可蘭經。

其中一名男子是伊拉克籍難民默米卡（Salwan Momika），他6月底在斯德哥爾摩一座主要清真寺外焚燒數頁可蘭經，本月稍早又在伊拉克大使館外踐踏可蘭經。

在丹麥，極右派團體「丹麥愛國者」（Danske Patrioter）上週釋出一支影片，當中一名男子褻瀆並焚燒看似可蘭經的物體，並踐踏伊拉克國旗。

這類褻瀆可蘭經事件在伊拉克引發動盪，數以百計示威群眾本月稍早襲擊瑞典大使館，並在使館區域縱火洩憤。

路透社報導，瑞典和丹麥兩國表示，當局正在檢視相關辦法，要合法限制這類焚燒可蘭經的行為，以緩解兩國與幾個穆斯林國家之間與日俱增的緊張情勢。

丹麥政府昨天表示，如果這類抗議行動被認為「不僅攸關安全問題，還會對丹麥帶來重大負面後果」，則將試圖找到「合法工具」，好讓當局能加以干預。

丹麥外交部長拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）說：「我們這麼做並非出於壓力，而是我們的政治分析認為這麼做符合我們所有人的利益。我們不應任憑事情發酵。」

瑞典政府本月表示，當局正在檢視類似解決方案，但丹麥和瑞典右翼政黨都譴責這樣的主動行動，部分政黨表示言論自由不容妥協。

瑞典外交部長比爾史特龍（Tobias Billstrom）今天表示，他已致函伊斯蘭合作組織57個成員國，解釋瑞典的集會自由，並譴責伊斯蘭恐懼症的行為。（譯者：李佩珊/核稿：劉文瑜）1120801