台積電大客戶AMD（超微）公布業績，雖然第三季營收低於市場預期，但公司暗示第四季數據中心營收有看頭，激勵盤後股價一度勁揚4%。陸行之在臉書發文指出，如果超微執行長蘇姿丰沒有吹牛，數據中心營收超過去年達高個位數年增，台積電第四季還感受不到，就有點說不過去了。

AMD公布財報，陸行之在臉書列出以下5點分析：

一、第2季營收持平，比市場預期好一點，公司預期第3季營收季增1~12%，平均6%，低於市場預期的9%，但優於英特爾的0~7%。

二、第2季數據中心營收13.2億美元，季增2%、年減11% ，但公司預期第3季數據中心營收季增超過10%，全年超過去年的60.4億美元，達高個位數年增。

三、繼第2季客戶/電腦/筆電晶片營收季增35%，預期第3季營收季增超過10%。

四、蘇姿丰說MI300、MI300X 的毛利率比公司平均高，這樣看起來對四季度毛利率復甦有幫助。

五、第2季庫存月數持續創新高到4.7個月，季增11%、年增108%，難怪大客戶說復甦，但台積電無法全面感受到，但要是蘇姿丰沒有吹牛（今年也是擠牙膏式的下修了幾次），陸行之認為，如果AMD數據中心營收超過去年達高個位數年增，台積電第四季還感受不到，就有點說不過去了。

晶圓代工龍頭台積電日前在法說會上二度下修財測，近期股價表現弱勢，今(2)日終場下跌6元收在561元。