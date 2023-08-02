元晶執行副總廖偉然表示，近年來政府對於綠色能源、減少碳排力道逐年增加，元晶將順應市場需求，除了專精於太陽能電池、模組製造之外，也積極開拓光電及儲能系統案場，有助公司奠定長期穩定的經營基石。

隨著政府力推綠色能源國內製造，元晶的最先進大尺寸太陽能電池、模組製造之年產能1.2GW已足夠提供台灣市場一半以上的需求，並在取得國內部份大型訂單的加持下，法人預估元晶將延續上半年的銷售動能，撇開國內市場對於太陽能模組銷售的疑慮。

除了電池及模組銷售之外，元晶也於去年在屏東模組廠區內進行AFC儲能調頻的興建，該項儲能系統是以子公司厚昌能源負責營運管理，且有別於台灣其他案場，為確保儲能品質及安全，硬體方面均是以國內外大廠為主，除要求各項系統元件須符合國際安規標準(如.IEC 62619、UL 1973)外，為了降低熱失控風險，元晶選用高安全係數之磷酸鋰鐵電池，並針對每一顆電池芯的溫度進行監控，24小時掌握電池狀態。

元晶研發單位余承燁博士表示，此系統會自動偵測電網頻率變動，於1秒內反應，藉由充、放電的技術讓電網保持於60Hz的穩定區間，可為台灣電網提供更穩定可靠的電力調度服務。

元晶於光電及儲能案場投資累積已超過50MW以上，法人認為，元晶從製造至光電案場再到儲能系統，跨足多角化經營的綠能領域，可助公司降低及擺脫光電市場供需波動等製造風險，加上近期取得大型案場模組訂單的加持下，後續成長動能可期。