香港採購經理指數（PMI）連跌5個月，標普全球公布，香港7月PMI由上月的50.3進一步降至49.4，私營經濟今年首次縮減經營活動，PMI數值跌至去年11月以來低位。

香港《信報》報導，調查指出，月內新增訂單量由升轉跌，企業因此降低產量，但來自海外和中國大陸的業務仍有增長，因此經營活動整體跌幅屬於溫和。

標普全球市場財智經濟研究部副總監Jingyi Pan表示，香港私營企業由重啟拉動的增長動力，似乎在下半年初耗盡。不單整體營商環境轉差，同時值得憂慮的還有價格壓力再度升溫，因這情況很可能進一步抑壓商業信心，影響市場未來數月對商品和服務的需求。

標普全球表示，按行業分類，7月份訂單減少的行業以製造業首當其衝，新增訂單與產出下跌但跌幅輕微。至於來自海外和中國大陸的新增訂單量仍受惠於旅遊恢復，繼續保持今年以來增長。供應商月內延長交付時間，反映供應鏈較上月緊張，造成企業積壓更多。