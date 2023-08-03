泰國前進黨黨魁皮塔在國會總理選舉中無法被二度提名，監察員認為國會此舉有違憲之虞，憲法法庭今天受理此案，並將在16日做出判決。原訂明天舉行的第3次總理選舉因此再度延期。

泰國在5月14日舉行國會眾議院選舉，500席眾議員中前進黨（Move Forward）拿下151席成為國會最大黨，為泰黨（Pheu Thai）拿下141席成為第二大黨。

前進黨和為泰黨以及其他6個小黨組成8黨聯盟，推前進黨黨魁及眾議員皮塔（Pita Limjaroenrat）為總理候選人。但總理需要參眾議院共750人中過半的376席支持，8黨聯盟的312席無法過半，而前進黨主張修改俗稱冒犯君主罪（Lese Majeste）的刑法112條遭到親軍方和王室的參議員反對。

皮塔因此在7月13日的國會總理選舉中失利，未達所需票數，在7月19日的第二輪選舉中有眾議員主張根據議事規則41條，議案被否決後，同一個會期不能再提出，因此皮塔不能被二次提名，經過一天的辯論，半數的參眾議員投票反對皮塔被二次提名。

但有學者和多名前進黨眾議員因此向監察員辦公室陳情，總理的選舉應該根據憲法159和272條，而不適用議事規則，因此國會7月19日的投票違反憲法賦予的權利。

監察員在7月24日開會後認為國會拒絕皮塔被二次提名有違憲之虞，因此將此案送到憲法法庭裁決，並建議憲法法庭應該暫停預定在27日進行的國會第3次總理投票，不過在憲法法庭沒有表示意見前，國會議長汪穆罕默德（Wan Muhamad Noor Matha）當天就先宣佈暫停27日的投票。

憲法法庭今天早上宣布受理此案，並將在16日做出判決。汪穆罕默德隨後也宣布再度暫停原訂在明天舉行的國會總理投票，至於何時再舉行則有待討論。

由於對是否修改冒犯君主罪無法達成共識，為泰黨昨天宣布前進黨將退出8黨聯盟，為泰黨將另尋其他政黨加入聯盟，並將提名地產大亨賽塔（Srettha Thavisin）為總理候選人。（編輯：韋樞）1120803