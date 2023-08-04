追蹤全球一籃子主食價格的FAO糧食價格指數，7月平均123.9點，高於6月修正後的122.4 點（初值122.3），6月指數觸及2021年4月來的逾2年低點。

7月指數相較去年同期，仍低了將近12％。若與去年3月、即俄烏戰爭爆發後不久攀抵的歷史高點相比，跌幅22％。

FAO報告指出，7月全球糧價反轉走揚，與俄羅斯撕毀《黑海穀物倡議》（Black Sea Grain Initiative）大有關係。該協議允許近3,290萬噸烏克蘭穀物和油籽經黑海輸出，但莫斯科上月拒絕延長協議致使出口受阻。

7月的植物油價格指數較前月大漲12％，連7個月的跌勢中斷首見走揚。烏克蘭是全球主要葵花油及葵花籽出口國，《黑海穀物倡議》撕毀出口前景不明下，7月葵花油價格飆漲15％。

生產疑慮與原油價格上漲，也是帶動植物油價格竄高的原因。

粗糧及玉米價跌，抵消小麥和稻米漲價的力道，FAO的7月穀物價格指數微跌0.5％。

烏克蘭穀物出口遇阻，加上北美產區乾旱推高小麥價格，7月漲1.6％，9個月來首見上漲。受印度祭出口禁令影響，稻米價格指數攀上近12年新高。

巴西、印度等主要產區供給展望佳，7月糖價指數月跌近4％，連2個月走低，但與一年前相比仍高出近30％。

但FAO也提到，聖嬰現象影響2023-24甘蔗收成的隱憂持續籠罩，尤其是泰國產區，再加上國際原油價格走高，料抑制全球糖價跌勢。

脫脂奶粉及牛油價格下滑的緣故，7月乳製品價格指數月跌0.4％。肉類價格指數跌0.3％，主要是牛肉變便宜，然歐洲和北美的豬肉價格，因季節性需求增加與供應吃緊而走高。