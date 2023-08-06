俞利今晚換上多組造型登台演出。（VISION SIAM COMPANY LIMITED／希林國際提供）

俞利（中）中場換上爆乳裝，展現性感魅力。（VISION SIAM COMPANY LIMITED／希林國際提供）

少女時代成員俞利今（6日）晚上於台北舉辦粉絲見面會「Chapter 2」，是她暌違4年再度來到台灣演出，她又唱又跳，更在中場換上第二套爆乳裝亮相，熱跳〈12 Step〉、〈Lil’ Touch〉，以及隊友孝淵的歌曲〈Dessert〉，她說會選擇跳〈12 Step〉的舞蹈，是因為10幾年前有跳給粉絲看過，大家一直敲碗，就決定在2023年的粉絲見面會經典重現。

除了演出，今也有許多互動橋段，像俞利要在舞台上的道具板寫下自己的簡歷，她熟練的用中文寫下「俞利」兩字，讓台灣粉絲看了一陣驚呼，倒是她疑惑反問：「寫自己的名字有什麼好驚訝的？」接著把「謝謝你」寫成「射射你」，引起現場哄堂大笑。

俞利中文的聽寫能力都還不錯，今她全程說了不少中文，例如被問到最幸福的時刻，她能用中文回答：「是今天跟現在。」而且她在中文繞口令遊戲環節，成功挑戰唸完多組複雜的繞口令，最終也取得遊戲勝利。

另俞利對台灣也不陌生，她說希望能有時間去高雄，知道高雄有高雄港，也想去宜蘭泡溫泉，當然也想安排台北10日漫遊，對台灣熟悉的程度，是她在開演前跟工作人員在休息室玩吃各種鳳梨酥猜不同品牌的遊戲，由於她太了解台灣名產鳳梨酥，為求遊戲公平她根本不能出賽，不過她坦承至今仍無法克服台灣美食大魔王臭豆腐。

俞利是多棲型偶像，除了歌手身分同時也是演員，更是綜藝感十足的主持人，她與劉在錫、李光洙主持的實境闖關節目《韓星地帶：逃脫任務》，第二季已全數於網路平台上架，收視表現極佳，她今在現場表示，希望能夠再參與第三季的拍攝。