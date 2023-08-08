警方循線查獲張男，並查扣他持有的BB槍。（中和警分局提供）

24歲張姓男子日前持BB槍在路上閒晃，民眾見狀，立即打電話報案，中和警方調閱監視器，確認持槍男子身分，當天下午逮捕張男到案。經警方確認，張男所持僅是1把BB槍，訊後依違反社維法函送偵辦。

警方指出，4日中午12時，張男穿著T恤、短褲在中和區中原二街，手裡握有槍械，民眾驚見，立刻打電話報警。警方趕抵現場，張男已不知去向，調閱監視器後，循線前往張男住處，查獲張男所持的槍械。

據了解，待業中的張男與友人開玩笑，稱自己擁有槍枝，友人反譏，他竟向玩生存遊戲的弟弟借用1把BB槍，徒步走到朋友家，證明自己所言不虛。

訊後，張男被依違反社維法第65條第3款「無正當理由，攜帶類似真槍之玩具槍，而有危害安全之虞」，函送新北地方法院簡易庭裁定。

警方呼籲，無正當理由攜帶類似真槍之玩具槍，而有危害安全之虞者，可依社會秩序維護法偵處，並可處3日以下拘留或1萬8千元以下罰款。