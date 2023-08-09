互盛今年上半年合併營收14.42億元，年增11％，稅後純益1.77億元，年減4％，EPS為1.22元。

展望下半年，互盛表示，辦公市場將迎來旺季，互盛近年積極布局零接觸商機與數位化轉型，效益已開始顯現，法人預估互盛今年獲利仍力拚穩定成長。

互盛台灣事業主要為代理理光（RICOH）事務機器的銷售。雖然未來市場景氣仍充滿變數，互盛將持續掌握新辦公型態及ESG帶來的商機，透過整合增值平台，推出IT Service管理創新服務，辦公軟件訂閱制，以及增加MFP彩機新商品銷售組合，延伸現有顧客的需求及擴大新顧客的開發。

為了因應企業數位轉型需求，互盛將持續透過「智能化」數位平台，包含智能客服中心、顧客APP、智能預判、遠端維修等平台，提供顧客即時服務；並結合VR虛擬展廳，提供顧客虛擬實境的互動體驗，有效整合線上與線下服務，運用及分析大數據資料，提供顧客精準的服務時機與內容。

另外，在協助企業實踐節能低碳方面，互盛整合智能視訊系統、低耗能列印輸出設備、LED燈具模組，以及資安防護解決方案及服務，滿足企業顧客ESG永續發展的需求。

互盛大陸事業主要為事務機器業務，隨著大陸持續推出刺激總體經濟復甦政策，市場景氣可望逐步回升，互盛大陸的運轉台數將持續累積，創造供服收入，挹注合併營收與獲利。