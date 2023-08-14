權證避險降稅將自11月10日起上路，實施五年至2028年11月9日，券商如基於履行報價責任規定及風險管理目的，出售權證避險專戶中股票，每日成交金額在避險必要的範圍內，稅率自千分之3降至千分之1。

財政部提醒，權證發行人按約定行使價格出賣標的股票與權證持有人（即權證履約）及出賣權證避險專戶內標的股票超出避險必要範圍的部分，將課徵證券交易稅（非當沖交易為千分之3、當沖交易為千分之1.5），如經查獲有短漏徵或短漏繳稅額者，將補徵稅額並罰鍰。

財政部強調，權證發行人應確實計算每日避險必要範圍，確保權證避險股票交易適用優惠稅率金額符相關規定基準。依規定，如果短漏報，依證交稅條例，可按未代徵或所漏稅額處1倍至10倍罰鍰。

金管會先前評估，在權證避險降稅後，可提高投資人參與權證交易意願，預估權證交易量可增加78％，帶動證交稅每年增加逾6億元、營所稅及個人綜所稅每年增加逾2億元，整體合計每年可增加逾8億元稅收。