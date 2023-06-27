財政部2017年4月28日起實施當沖減稅，稅率減半至千分之1.5，原本期限為一年；2018到期後延長三年至2021年，2021年再度延期三年至2024年底。2021年時，券商和金管會原本都希望可延長五年，財政部則傾向兩至三年，最後結論為三年。

當沖降稅措施2024年底即將落日，如果要再延長，必須修證交稅條例。券商日前已再度喊話爭取，希望當沖降稅可「常態化」，也把該建議提交金融總會，列入今年的金融建言白皮書。

依莊翠雲接受媒體專訪的內容，對當沖降稅常態化她表示，當初實施當沖稅降稅是為了活絡股市成交量能，因此是以「有期限」的方式實施，根據財政紀律法及納稅者權利保護法，租稅優惠要有期限，不能過於浮濫。

依媒體報導，莊翠雲指出，為了避免造成有害的租稅慣例，常態化恐將背離原本實施相關政策的主要目的。

莊翠雲表示，目前台股成交量能比當沖降稅實施前明顯提升，每日平均成交量甚至可達3,000億元以上；租稅調降屬於工具性質，當降稅達到當初期望的效果，是否還要常態化，就必須審慎考量。

但莊翠雲也強調，距離2024年底屆期還有一年以上，這段期間影響股市的因素及國際政經情勢瞬息萬變，現在討論是否常態化，還言之過早。