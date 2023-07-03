一名男大生表示，特別喜歡麥當勞的洗手乳，使用過後手部特別滑嫩，還散發薯條的香氣，他笑說若麥當勞要賣洗手乳，再貴他也會買單，問「為什麼麥當勞不賣洗手乳？」貼文引發一票網友說最喜歡去麥當勞洗手，但也有部分人持反意見說「味道聞起來很噁心。」

原PO近日於論壇《Dcard》指出，使用麥當勞的抗菌洗手乳清潔後，雙手都滑滑的，還散發一股薯條的香味，讓他非常喜歡，笑說「為什麼麥當勞不賣洗手乳？」若一罐賣500元他也願意買。

貼文釣出不少同好留言，「我終於找到同好了，最愛去麥當勞洗手」、「我跟我妹前幾天才討論過耶！超喜歡，從小就好愛！吃完麥當勞洗手回家還是香的」、「被薯條耽誤的洗手乳店」、「麥當勞的洗手乳真的超香」、「我超愛覺得很香」。

但也有部分人吐槽洗手乳化學味太重，手抓薯條會一直聞到氣味，「超討厭麥當勞洗手乳，吃完之後洗完手，總是覺得食物的味道還在」、「洗完手滑滑的，不會讓人覺得沒沖乾淨嗎？」、「超不習慣麥當勞洗手乳的味道」、「洗完用手拿東西吃，那個味道超級噁」。