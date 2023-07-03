汽機車不停讓行人從6月30日起加重處罰，罰款從3600元大幅提高到6000元，一名男子表示，駕駛禮讓行人問題吵了半天，他不解台灣為何突然修法，好奇問「行人路權可維持多久？」大部分網友認為台灣交通已被冠上「行人地獄」臭名，若再不改善問題恐會影響觀光，但也有人不以為意說，台灣人的劣根性就是「做樣子啦。」

原PO昨（2）日於PTT八卦版指出，先不管歐美國家的交通狀況如何，以鄰近的日本來說，非常重視行人安全，但不少人提及台灣交通，總會說台灣和日本無法相提並論，更喊出「若要禮讓行人，車子就不用過了」，就連執法單位也沒有動作。

原PO表示，直到最近才開始祭出新規定，他好奇為何台灣會突然重視行人交通安全？行人路權可維持多久？

綜合網友意見，多數人認為台灣交通狀況已被外媒冠上「行人地獄」臭名，「外國一直報導行人地獄啊」、「丟臉丟到全世界了啊」、「因很多外國人反應，再不改善可能會影響觀光」、「台灣行人地獄的惡名傳遍世界各國」。

但也有人點出台灣人的劣根性說，「做樣子啦！行人地獄又不是只有過馬路」、「台灣以車為主的交通觀念，早就該改變了」、「國外旅遊指南特別註明行人地獄，騎樓都被佔滿了，行人當然地獄啊」。