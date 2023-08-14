英國人力發展協會（CIPD）6月初到7月初之間調查，在通膨增加勞動市場調薪壓力，和政府要為包括教師和醫師等加薪逾6％等情況下，受訪雇主預期未來一年為員工加薪5％，並愈來愈願意提出更高待遇，去挽留被對手挖角的員工。