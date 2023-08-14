通膨壓力增 英國雇主願為員工加薪5％ 20:152023/08/14 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 英國人力發展協會（CIPD）6月初到7月初之間調查，在通膨增加勞動市場調薪壓力，和政府要為包括教師和醫師等加薪逾6％等情況下，受訪雇主預期未來一年為員工加薪5％，並愈來愈願意提出更高待遇，去挽留被對手挖角的員工。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 吸引人才！會計師事務所大加薪 平均調幅9％ 《熱門族群》不景氣仍要送暖 王文淵拍板台塑集團加薪2.5% 小心！ 聘外國工讀生未提退休準備金 最高罰30萬 #加薪 #雇主 #月初 #高待遇 #通膨壓力 也許您會感興趣 推薦閱讀 台北小巨蛋溜冰場連續遭竊 警逮非法移工雇主也慘了 16:392023/08/14 社會 CloudMile 萬里雲優化職場 榮獲「2023亞洲最佳企業雇主獎」 16:312023/07/27 生活 12星座7／30～8／5運勢 雙魚遇貴人 牡羊可望加薪 12:062023/07/29 運勢 菲律賓央行總裁：央行避免過度緊縮貨幣 妨礙經濟成長 07:182023/08/07 財經 華航加薪留人！9月起全員加薪2000元 明年還有機會再調漲 15:362023/08/10 財經 外傭遭虐死「暴瘦剩24KG」狠毒手法曝！無良母女雇主慘了 17:142023/07/23 國際 高雄入夜風雨漸大！陳其邁喊話雇主：不要苛扣員工薪水 20:362023/07/27 生活 王文淵拍板！台塑宣布加薪2.5％、經常性薪資接近6萬 12:392023/07/25 財經 1分鐘讀財經》華航加薪2千 長榮航工會喊不能輸：要求這數字 08:322023/08/11 財經 掩護逃逸移工 雇主開怪手毀公務車遭收押 15:542023/07/25 社會 永慶房屋員工職涯多元發展贏得國際肯定 6獲亞洲最佳企業雇主獎 15:522023/07/21 財經 缺工方案求職僱用率慘 勞動部籲雇主這麼做 19:512023/08/12 生活 亞馬遜逾千名英國工人 8月初將發動罷工 23:262023/07/27 財經 陽明Q2每股小虧0.04元 上半年每股賺0.94元 18:032023/08/11 財經 接連車禍爆出新加坡老問題 小貨車接送移工引悲嘆：我不是動物 21:322023/08/05 國際 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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