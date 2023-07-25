台塑企業總裁王文淵今日上午帶領台塑四寶董事長等高層，與四大公司工會代表於台北總部，針對年度調薪案召開最終協商會議。雖今年景氣復甦不如預期，影響四寶上半年獲利表現，不過因應通膨，照顧基層員工生活，最後拍板調薪2.5％，平均每位員工調漲1410元，換算每人經常性薪資達5.8萬元。

台塑企業去年員工薪資實質調漲4.5％，調幅創38年來最大，不過台塑四寶營運從去年第四季至今年第二季持續承壓，獲利動能受阻，上半年稅後純益95 .64億元，較去年同期大減逾9成。

南亞仁武廠企業工會理事長吳祈忠表示，原本工會訴求加薪4％，但考量上半年若不算股利，四寶是虧損的，最後王文淵在照顧員工，並推動企業永續經營下，希望以高於上半年物價指數年增率2.32％，即2.5％調薪。

據了解，會中，王文淵表示中美貿易戰、加上全球供需問題，衝擊上半年獲利，但預期第四季可以停損，2024年才會轉佳，為公司永續經營，希望工會能體諒，吳祈忠說，工會也希望公司能營運穩定成長，最後也認同今年調薪2.5％。