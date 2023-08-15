美國夏威夷州毛伊島（Maui）野火死亡總數已增至96人，據估計損失達56億美元，前總統歐巴馬（Barack Obama）及脫口秀天后歐普拉（Oprah Winfrey）都出馬協助賑災。

美聯社等媒體報導，夏威夷毛伊郡（Maui County）發表聲明指出，毛伊郡警局在昨天下午9時左右表示，經確認的死亡總數已增至96人。預計當地死亡人數還會攀升。

夏威夷州州長葛林（Josh Green）在昨天稍早發布的更新影片中表示，當地小鎮拉海納（Lahaina）有超過2700棟建築物毀損，而且「據估損失高達56億美元」。

歐巴馬今天出現在宣傳電視籌款直播活動的影片中，為美國夏威夷紅十字會（American Red Cross of Hawaii）募資，以支持野火受害者賑災工作。

歐普拉則造訪了毛伊島上一處緊急避難所，希望引起各界關注被疏散民眾的苦難。（譯者：陳正健/核稿：陳政一）1120814