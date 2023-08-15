ChatGPT引發的人工智慧（AI）風潮席捲全球，也讓不少教育工作者深感苦惱。外媒報導指出，由於越來越多學生靠ChatGPT在作業與考試上取巧，迫使部分教授考慮回歸老方法。

新學期即將到來，美國一些教授已經在煩惱該怎麼安排課程與考試。據Business Insider報導，已經有憂心忡忡的教授表示，他們打算回歸紙本考試與口試，避免學生使用生成式AI。

阿巴拉契亞州立大學哲學教授Christopher Bartel坦承，他打算對學生採取中世紀的方式，也就是採取口試。歐洲中世紀大學的考試方式主要是口試，藉以確定學生是否能真正掌握所學知識，並複述出來。

OpenAI所開發的AI聊天機器人ChatGPT每天都在進步。但Christopher Bartel表示，「他們（學生）可以整天隨意利用生成式AI來在筆記上產生文本，可是如果要他們必須能夠說出來，那可就是另一回事了」。

OpenAI所開發的人工智慧聊天機器人ChatGPT持續進步，不少學生藉此取巧。（圖/美聯社）

ChatGPT的使用率從5月到6月下降了近10%，一些技術人員認為，這是因為大部分學生都放暑假去了。但專家指出，如果學生是ChatGPT的主要用戶，OpenAI可能有大麻煩。

儘管對於OpenAI的營運前景與ChatGPT的使用，各界仍有爭議，但有些老師已經開始利用聊天機器人來簡化工作流程。來自愛爾蘭都柏林的高中老師Shannon Ahern表示，ChatGPT Plus大大節省了她的備課時間。她也坦言，自己確實擔心過學生會用ChatGPT來作弊與抄襲，但她後來想到，學生本來就老是在作弊，「無論是抄同學的家庭作業，還是讓兄弟姊妹寫論文—我不認為ChatGPT會改變這一點」。