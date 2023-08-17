國道1南下85公里處17日凌晨3時許發生火燒車事故，事故釀道路塞車，讓竹科上班族等了1小時還上不了交流道。（警方提供／邱立雅竹縣傳真）

國道1號南向85公里處17日凌晨3時27分於發生營業半聯結車火燒車案，事故導致國道塞到當天上班尖峰時間，不少民眾在湖口王爺壟等了1小時還上不了交流道，並指稱從「中美路25元早餐」就開始塞，導致塞車網友們開始歪樓討論25元早餐有多好吃？

國道警表示，吳姓男子駕駛營業半聯結車所曳引的半拖車，在行經國1南向85K處時，右後側輪胎因不明原因冒煙，駕駛緊急停靠外側路肩查看後，半拖車竟起火燃燒。

警方接獲報案後立即通知消防隊前往撲救，並派遣楊梅分隊巡邏車前往處理，同時通知高公局緩撞車前往後方警戒，火勢於4時20分撲滅，現場因需大型機具拖吊排除，後方回堵約10公里，一度紫爆。

事故也釀湖口上班族前往竹北、竹市及竹科上班族大塞車，不少湖口地區民眾在市區塞了1個小時還未能上交流道，連機車都被卡死只能騎到人行道上。有民眾在臉書貼文提醒用路人，表示車陣從湖口中山路及中美路口的25元早餐店開始塞車，導致網友歪樓討問「25元早餐好吃嗎？」「現在已經30元了還是很好吃」、「蛋餅油飯最好吃」。

警方呼籲，火燒車可能因素包含機械零件、人為兩類，機械零件因素包含引擎過熱、馬達故障、不當改裝、零件老舊、排氣熱源等，人為因素則有事故意外、車內放置易燃物等。駕駛人應定期檢修車輛，隨時檢視水箱水及電瓶水是否不足，胎紋及胎壓有無符合規定，如有相關情形，盡快至保養廠進行維修保養。