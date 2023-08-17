日本政府為吸引資金投資日本半導體領域，預計近期開始與阿拉伯聯合大公國政府相關基金展開協商，盼藉由豐富資金協助日本企業成長。

日本讀賣新聞報導，日本政府正在推進國際合作以建立穩定的半導體供應鏈，預計由日本經濟產業省擔任窗口，與阿拉伯聯合大公國政府投資機構穆巴達拉投資公司（Mubadala Investment Company）協商。

投資對象估計為半導體製程材料領域中擁有優秀製造技術的企業，以及參與製造設備的公司等。之後將協商具體的投資架構等事宜。

各國開發半導體的競爭愈趨激烈，日本政府正與美、英等國共同開發與研究，同時也跟歐盟之間建立資訊共享機制避免相關物資不足而引發混亂。

除歐美之外，日本政府將目光轉向中東地區是因為調度鉅額開發費用成為待解問題。

日本為實現新世代半導體國產化目標，民間企業在政府的主導下於2022年成立Rapidus公司，目標在2027年起量產2奈米世代的先進半導體。然而技術確立之前需要2兆日圓（約新台幣4458億），準備產線需要3兆日圓（約新台幣6687億元）規模的投資。

日本首相岸田文雄今年7月訪問阿聯時，與阿聯元首穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Zayed al-Nahyan）在阿布達比會談，同意強化半導體領域合作。經產省官員透露「若有中東各國豐沛的石油收入供支撐，可以進一步開拓強化半導體供應的道路」。