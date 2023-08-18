至於15年期固定房貸平均利率則由上一周的6.34％揚升至6.46％，同樣改寫2002年4月以來最高。美國聯準會自2022年起連番升息，對於房地產市場帶來極大衝擊。
房地美首席經濟學家卡特（Sam Khater）表示：「上一次30年期房貸利率攀抵7％以上是在去年11月。民眾負擔能力下滑衝擊需求，但房屋庫存低落仍是導致房屋銷售停滯的根本原因。」
房貸巨頭房地美（Freddie Mac）17日公布，截至8月17日為止的當周，30年期固定房貸平均利率從前一週的6.96％升至7.09％，攀抵2002年4月以來最高水平，比起去年同期高出兩個百分點。房貸利率飆升，對於美國房市前景增添變數。
至於15年期固定房貸平均利率則由上一周的6.34％揚升至6.46％，同樣改寫2002年4月以來最高。美國聯準會自2022年起連番升息，對於房地產市場帶來極大衝擊。
房地美首席經濟學家卡特（Sam Khater）表示：「上一次30年期房貸利率攀抵7％以上是在去年11月。民眾負擔能力下滑衝擊需求，但房屋庫存低落仍是導致房屋銷售停滯的根本原因。」
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