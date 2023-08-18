至於15年期固定房貸平均利率則由上一周的6.34％揚升至6.46％，同樣改寫2002年4月以來最高。美國聯準會自2022年起連番升息，對於房地產市場帶來極大衝擊。

房地美首席經濟學家卡特（Sam Khater）表示：「上一次30年期房貸利率攀抵7％以上是在去年11月。民眾負擔能力下滑衝擊需求，但房屋庫存低落仍是導致房屋銷售停滯的根本原因。」