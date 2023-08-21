這場美國央行的年度盛會「Jackson Hole Economic Symposium」於周四開幕。

由於上周聯準會發布的7月會議紀要意外釋出「鷹派」訊息導致後半周美股走低、債息急升，上周美股三大指數周線全面收黑。以科技股為主的那斯達克指數周跌約2.6%，連跌第三周，為去年12月以來首見。標普500指數周跌2.1%，為2月以來首次連跌三周。道瓊指數周跌2.2%，創下3月以來最大單周跌幅。

由於近來發布的美國經濟數據意外強勁，亞特蘭大聯準銀行經濟學家將美國第三季國內生產毛額（GDP）成長預測從5%上修至5.8%。如果這項預測成真，將是美國自2021年第四季以來最強勁的增長。

上周公布的美國7月整體零售銷售額較6月增長0.7%，幾乎比經濟學家預估的月增0.4%高出一倍。

一些專家認為又一個跡象顯示美國經濟可能過於強勁，這不是聯準會樂見的發展。

美銀經濟團隊上周五在報告中表示，聯準會主席鮑爾在傑克森霍爾發表的談話，應該聽起來會比較沒那麼不偏不倚，因為最新發布的數據使通膨再度升溫的風險升高。

自去年的傑克森霍爾央行年會以來，美國通膨已經大幅回落。在去年的這場年度盛會上，鮑爾表示利率將升高，直到降低通膨的工作完成，而在今年7月，鮑爾表示美國通膨仍然「遠高於」聯準會設定的2%長期目標。

此外，在鮑爾發表談話後，緊接著美國將於8月31日公布PCE通膨數據，並在9月1日發布8月非農就業報告。

摩根大通首席美國經濟學家Michael Feroli表示，我們不認為鮑爾會在下周的傑克森霍爾會議上就政策走向給出太多指引。也許他可能說的、且將得到決策委員會支持的事，是政策將維持在具限制性水準直到消除過度的通膨壓力。