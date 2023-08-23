美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）將於27至30日應邀訪問中國。中國駐美大使謝鋒22日會見美國商務部長雷蒙多時表示，希望雙方拉長合作清單，縮短負面清單，共同為穩定中美關係作出努力。

據中國駐美國大使館網站，雙方就中美經貿關係和雷蒙多即將對中國的訪問交換意見，「雙方都認為會見深入、務實、富有建設性」，希望繼續保持溝通。

謝鋒表示，中方對美政策始終保持連續性，根本遵循是中國國家主席習近平提出的相互尊重、和平共處、合作共贏三項原則。當今世界變亂交織，全球經濟復甦乏力，多重危機層出不窮。中美身處同一個星球，共享同一片藍天，大家都在一條船上，誰都無法獨善其身，更不應該損人利己，同舟共濟才是正道。

謝鋒就中方關切的經貿問題闡明立場，要求美方高度重視，採取行動予以解決。謝鋒希望美方同中方相向而行，拉長合作清單，縮短負面清單，共同為穩定中美關係作出努力。

雷蒙多將是今年內第4位訪問大陸的美國高層官員，訪問消息公布之際，美國商務部旗下工業和安全局（BIS）也宣布，共33個實體完成最終用途核查，將從「未經核實名單」剔除，其中有27個實體來自中國。