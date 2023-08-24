警消將他合力捕獲。（本報資料照片）

人聲鼎沸的西門町電影公園，17日清晨被民眾發現1條3公尺長的巨大黃金色蟒，警消及動保人員合力將牠捕獲後，飼主24日也出面聯繫動保處，他表示蛇已養了3年，16日回家時發現牠破缸逃走，可能當天有大雷雨，嚇到蛇躲到住家旁的公園裡。

電影公園黃金蟒出沒，一度造成民眾虛驚，警消到場後，發現這條巨蟒至少3公尺，費了好大一番功夫，才順利將巨蟒拉出，化解一場危機。

飼主24日中午與動保處聯繫，表示蛇當初是從100公分開始養起，3年之後長到這麼大，一直以來都是在他住家活動，平時則是住在玻璃缸裡。

但16日他返家時，卻發現缸子破掉，蛇也不見了，因當天有大雷雨，風雨雷電交加，可能蛇沒有遇過這種狀況，驚嚇之餘才會破缸逃家，到附近的公園樹叢中躲避。

動保處指出，寵物走失被動保人員尋獲，現在飼主出面，將會找他陳述意見，動保處將研判飼主是否為惡意棄養，若惡意棄養可處新台幣3萬元以上15萬元以下的罰鍰。