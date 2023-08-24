前總統陳水扁女婿趙建銘今天上午9點多駕駛法拉利，沿台南市東門路往高速公路方向行駛，途中與1名騎著Gogoro的羅姓機車騎士發生擦撞，所幸2人都沒有受傷，警方指出，雙方都沒有酒駕，車禍案發原因仍待釐清。
警方指出，羅姓機車騎士上午9點多騎機車沿東門路三段外側車道西向東行駛時，遭到同向左後方車由趙建銘所駕駛的法拉利碰撞。根據事發地點附近路口監視器畫面，拍下羅姓民眾騎機車沿東門路三段外側車道西向東行駛，後方趙建銘開的法拉利從機車騎士左後方靠近，至於是否為超車不慎？警方表示，仍待調查釐清。
前總統陳水扁女婿趙建銘今天上午9點多駕駛法拉利，沿台南市東門路往高速公路方向行駛，途中與1名騎著Gogoro的羅姓機車騎士發生擦撞，所幸2人都沒有受傷，警方指出，雙方都沒有酒駕，車禍案發原因仍待釐清。
警方指出，羅姓機車騎士上午9點多騎機車沿東門路三段外側車道西向東行駛時，遭到同向左後方車由趙建銘所駕駛的法拉利碰撞。根據事發地點附近路口監視器畫面，拍下羅姓民眾騎機車沿東門路三段外側車道西向東行駛，後方趙建銘開的法拉利從機車騎士左後方靠近，至於是否為超車不慎？警方表示，仍待調查釐清。
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