中國大陸經濟不振，消費力道疲軟，對此，麗豐表示，雖然經濟情勢充滿逆風，但擁有十多億人口的經濟體是有其底蘊和商機的，社會發展和消費升級的趨勢更不會因為外在短期事件而走回頭路，展望2023下半年，仍維持信心。

佐登則是說，目前大陸疫情後復甦腳步放緩，不過，J3廠佐登妮絲城堡在6月獲得台灣經濟部工業局觀光工廠認證，7月起J3廠的產能開始產出，目前也拿到國際訂單所需的ISO22716國際化妝品優良製造規範指引、美國LEED綠建築標章，都將成為佐登下半年J3廠產能持續放大助力。

麗豐-KY上半年合併營收為新台幣20.74億元、營業利益6.02億元、稅後淨利5.55億元，年增率分別為15.44％、32.7％、63.3％，EPS7.01元，年成長64.17％。

佐登-KY第2季營收8.14億，年增27%，毛利率70%也較去年同期續增。目前大陸疫情後復甦放緩，佐登適時轉進觀光的策略奏效，上半年營收達15.97億，EPS 0.87元，表現也優於去年同期。