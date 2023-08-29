29日亞洲匯市交易時，日圓兌一美元匯價在146.31至146.56之間狹幅游移。高盛預測，未來六個月，日圓可能會貶至155，將是自1990年6月以來最低水位。之前，高盛曾預估日圓匯價可望回升至135。

高盛認為，只要日本央行遲遲不升息，日本股市不走低有堅強的支撐，日圓就應該續貶。另外，美國經濟成長似乎漸入佳境，也是高盛看空日圓未來走勢的原因之一。

日圓會變成今天這麼弱勢，已是G10（十大工業國）當中表現最差的貨幣，主要還是日本央行堅持實施超寬鬆貨幣政策，歐美主要大國拼命調高利率，導致日圓與美元等利差漸漸擴大所致。

高盛認為，疲弱日圓恐怕要等到2024年才看得到翻身，最晚到明年年底時，有機會重回135。未來六個月預估日圓續貶的主要風險是通膨升溫，日圓再貶值不一定為市場所樂見，屆時可能會看到日本政府進場干涉，或日本央行乾脆升息。