因應海葵颱風來襲，石門水庫今天執行調節性放水。（北水局提供／呂筱蟬桃園傳真）

中央氣象局持續發布海葵颱風海上陸上颱風警報，北區水資源局統計，從昨天至今天石門水庫集水區累計降雨達到達到88毫米，目前水庫水位在244.1公尺，為確保水庫安全，今天已執行相關調節性放水，直到下午3點，放水量為每秒770立方公尺，希望控制水庫水位有足夠的防洪操作空間，確保水庫安全。

北水局副局長郭耀程指出，受到海葵颱風外圍環流影響，北部地區也有明顯降雨，9月2日至3日降雨量累計，石門水庫集水區已累計降雨達到88毫米，目前水庫水位在244.1公尺，蓄水量約為2億噸，蓄水率為96.2％。為了確保水庫安全，已經進行相關調節性放水，最新到下午3點，放水量為每秒770立方公尺，希望控制水庫水位有足夠的防洪操作空間，確保水庫安全。

他也說，阿姆坪防淤隧道也可利用這一次的颱風進行相關沖淤操作，目前依照石門水庫模擬分析，預估在4日中午尖峰入流量來到每秒1200立方公尺，預定在4日上午8點至11點之間操作阿姆坪防淤隧道，這也是該隧道在完工後第一次正式操作，希望未來防淤隧道能發揮功能，讓石門水庫減淤，讓防淤相關操作策略可以落實，石門水庫可以真正達到延壽目的。

郭耀程提醒，石門水庫在這一段期間有比較多的水量來進行相關的放水操作，呼籲民眾避免進入水庫下游河道，以確保生命財產安全。