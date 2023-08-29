日經盤中一度來到32,389.12點，創8月15日以來最高。分析師認為，日經25日平均移動線在32,276點附近，是指數上漲的一大阻力。未來幾天就算突破後，緊接著向上還有另道關卡，那就是32,300點。

東京電力公司是日經指數中表現最好的，一度大漲5.58%。外界認為，東京電力公司把核污水排向大海，可以幫東京電力節省很多處理費，將有利未來財報表現。

豐田汽車發言體系宣布，由於系統出狀況，從29日上午開始，日本境內十幾家汽車組裝廠就已暫停運作。原本走高的豐田股價，受到此利空消息影響，早盤一度走跌0.4%。豐田今年迄今，已大漲35%左右。

29日亞洲匯市交易時，日圓兌一美元匯價在146.31至146.56之間狹幅游移。高盛預測，未來六個月，日圓可能會貶至155，將是自1990年6月以來最低水位。之前，高盛曾預估日圓匯價可望回升至135。