美國佛羅里達州一所歷史悠久的黑人大學校長表示，2天前傑克森維爾市爆發釀成3死的平價連鎖店槍擊案前幾分鐘，該校校警曾追捕一名白人槍手。

路透社報導，愛德華沃特斯大學（Edward Waters University）校長費森（A. Zachary Faison Jr.）今天透露事件細節時表示，21歲槍手帕爾米特（Ryan Christopher Palmeter）當時把車停在校園內，戴上手套並穿上軍用背心，目擊的學生趕緊通知校警。

帕爾米特快步逃離後，前往傑克森維爾市（Jacksonville）一家平價連鎖店達樂公司（Dollar General）的門市，校警在後方追逐，大約10分鐘後，帕爾米特便犯下當局稱作案動機出於種族仇恨的槍擊案。

當局表示，案發後，警方就快逮到帕爾米特時，帕爾米特舉槍自盡，留下給媒體、父母和執法單位的自白書，內容描述他對黑人的仇恨。

傑克森維爾市警長華特斯（TK Waters）今天表示，他認為帕爾米特的目標是達樂公司，而非愛德華沃特斯大學，調查人員還不清楚帕爾米特為何選擇在達樂公司門市開火。

華特斯說，監視器畫面顯示，帕爾米特在抵達愛德華沃特斯大學前，曾進入附近一家折扣零售商店。他還說，根據校園監控畫面，兩名年輕非裔男性進入停放在帕爾米特旁邊的汽車時，帕爾米特就坐在車裡，但他沒有攻擊他們。