京東方同日公布擴張計畫，擬透過子公司北京京東方視訊科技有限公司在越南設立全資子公司，投資建設越南項目。項目名稱為京東方越南整機二期項目，投資總額20.21億元。

京東方公告指出，越南勞動力充足，人工、能源使用成本較具優勢，有利於降低整機生產製造成本，提升產品市場競爭力。上述項目建設完成後一期項目產線將全部轉移至該項目建設地，有利於完善海外在地化配套能力，提高海外整機產線穩定性，降低產品製造成本，維護現有客戶資源。

IT之家報導，目前，京東方已在北京、合肥、成都等地擁有多個製造基地，子公司遍布美國、德國、日本等多個國家與地區，服務體系覆蓋歐、美、亞、非等全球主要區域。

京東方財報指出，2023年上半年京東方繼續穩居顯示領域市場領先地位，在LCD顯示螢幕領域整體及五大主要應用領域出貨量穩居全球第一，超大尺寸產品達到全球出貨量第一。在OLED領域，柔性AMOLED出貨量大幅提升，半年度出貨量突破5千萬級，年增近80％。