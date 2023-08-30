恆生科技股指數開漲1.5%但目前小跌0.2%。蔚來第二季淨損擴大，股價下跌7.3%，表現最差；比亞迪電子漲12.73%，漲幅最大。

小米上半年獲利大增8.8倍，股價上漲1.8%，稍早前一度漲4%。

碧桂園折讓15%向建滔配股以償還部分欠款，碧桂園跌1.1%。建滔跌3%。

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