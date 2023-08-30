隔夜美股主要指數全面大漲，且反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數勁揚3.70%，創下一個月來最大漲幅，但港股近來漲多且今天正逢指數期貨結算使盤勢承壓，周三恆生指數盤中小漲0.47%，為18571.72點。國企股(H股)漲0.15%，為6396.03點。