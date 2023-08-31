●有「小非農」之稱的ADP就業報告顯示8月美國民間就業新增17.7萬人，較7月修訂後的增加37.1萬人大幅減少，並少於市場預估的19.5萬人，顯示就業市場走軟。

●美國第二季修正後的國內生產毛額（GDP）季增年率為2.1%，低於先前公布的初值及市場預期（均為2.4%）。

●美國能源情報署（EIA）公布，上周美國原油庫存減少1058.4萬桶，遠超出市場預期的減少326.7萬桶。上周汽油庫存減少21.4萬桶，少於市場預期的減少93.3萬桶。餾分油庫存增加123.5萬桶，遠超出市場預期的增加18.9萬桶。上周美國原油進口量減少58.6萬桶/日。煉廠產能利用率下滑1.2個百分點。

●波士頓聯準銀行前總裁羅森格倫（Eric Rosengren）表示，美國經濟數據顯示通膨可能持續朝著2%目標前進，聯準會暫時沒有升息的急迫性。如果就業與經濟持續以目前的速度放緩，聯準會便可以結束其升息周期。但他也表示，在個人消費支出（PCE）價格年漲幅回落至接近3%之前，聯準會不宜討論降息的可能性。PCE格指數是聯準會偏好的通膨指標。

●美國經濟數據意外疲弱，使聯準會再度升息的預期降溫，周三美元走弱。美元指數尾盤跌0.36%，報103.16，最低曾觸及102.92。美國公債殖利率一度觸及3周低點，惟在震盪交易後幾近收平，10年期債息報4.1178%。

●美元走低為金價帶來提振，周三紐約12月期金收漲7.9美元或0.4%，報每盎司1973美元，創8月4日來新高，盤中最高升至1977.1美元。

●美國上周原油庫存跌幅超出市場預期，紐約期油連漲第5天、倫敦布蘭特期油連漲第2天，惟中國經濟低迷使油價漲幅受抑。周三紐約期油收漲47美分或0.58%，報每桶81.63美元。周四期滿的布蘭特10月期油收漲37美分或0.43%，報每桶85.86美元；較活躍的11月期油收漲33美分，報每桶85.21美元。