新莊警橫掃瓦解暴力犯罪集團據點。（影片 / 劉詠韻翻攝）

拜佛求神，是贖罪，還是為了更大的貪慾？新北市一名莊姓男子於今年6月通過網路得知某生技公司正招募人事管理，入職三天後察覺有異，提出請辭後竟慘遭毒打，更被迫簽下3張30萬元本票。前（29）日午時許，警方兵分10路人馬，將馬姓男子等8人逮捕歸案，根據現場也可發現牆面上不僅掛有「融通四海」的匾額，同時更擺放一尊關公像。警詢後依法究辦，經檢察官複訊裁定，馬男以5萬元交保候轉。

據悉，該名馬姓男子（30歲）曾涉犯多項前科，一年前以四海幫成員自居，於新北市新莊區立信三街成立一家生技公司，實際卻偷龍轉鳳，暗地裡為黑幫從事不法行為。警方表示，該新莊生技公司成立此一年間，雖然出入分子魚龍混雜，但警方並未接獲通報。

根據警方調查，莊男日前應聘某公司人事部門，主要負責為公司招募新進人員、派發工作。不久，莊男始終因為「招募人員皆於超商面試」而察覺異樣，入職僅3日便提出請辭，未料此舉竟惹怒馬男等人，莊男後被帶往新莊某處大樓，慘遭毒打，更被迫簽下3張30萬元本票。

警武裝破門見「關公像」， 當場即強拆堂口匾額，警所查扣「融通四海」匾額，暗喻是四海幫堂口。（照片 / 劉詠韻翻攝）

警方將犯嫌帶返偵辦。（照片 / 劉詠韻翻攝）

新莊分局獲報後，隨即成立專案小組，時經一個月的調查蒐證，經新北地檢署報請指揮偵辦，於前(29)日持搜索票及拘票，共兵分10路，將該暴力集團馬姓主嫌等8人查緝到案。另，警方也從現場查扣模擬槍1把、點鈔機1台、不法所得新台幣一共9萬6千元、幫派匾額1幅、武士刀1把及球棒3把等證物。

經警詢，全案依涉嫌組織犯罪條例、傷害及妨害自由等罪嫌，移送新北地檢署偵辦。