台北市1名80歲李姓老翁日前於中正紀念堂附近連鎖超商，趁店員不注意拿走一瓶威士忌放入褲子後口袋，結帳時僅付部分食品的錢。（翻攝畫面）

台北市1名80歲李姓老翁日前於中正紀念堂附近連鎖超商，趁店員不注意拿走一瓶威士忌放入褲子後口袋，結帳時僅付部分食品的錢，數日後該名犯嫌果然食髓知味，返回作案超商，店員見到犯嫌現身立即通報警方。（翻攝畫面）

台北市1名80歲李姓老翁日前於中正紀念堂周邊一家連鎖超商內順手牽羊，趁店員不注意拿走一瓶威士忌放入褲子後口袋，結帳時僅付部分食品的錢，將高價的威士忌帶離店外，藉以掩飾偷竊行為，店家當日清點商品時才赫然發現遭竊，隨即求助警方。

警方表示，80歲李姓老翁日前於中正紀念堂周邊一家連鎖超商內偷了一瓶威士忌，結帳時只付了2瓶木瓜牛奶及豆奶的錢50元，店員在清點商品時發現後報警，南昌路派出所於獲報後，迅速調閱監視器發現，李男在酒類貨架旁，趁隙將售價495元的12年蘇格蘭威士忌放入口袋偷走。

警方確認男子的外觀特徵後，除展開偵辦外，同時請店家協助留意。數日後該名犯嫌果然食髓知味，返回作案超商，店員見到犯嫌現身立即通報警方，隨後警方到場將犯嫌帶返派出所，訊後全案依竊盜罪嫌送辦。

中正第二分局呼籲，商家因物品眾多，且擺設易有視覺死角，建議裝設警報器、監視錄影等防盜措施；而民眾購物時皆應誠實付款，勿存有僥倖心理，一旦以身試法，警方必依法嚴辦。