Johnnie Walker在中秋節推出《藍牌見賞中秋禮盒》與《XR 21臻釀映月中秋禮盒》，Johnnie Walker藍牌（Blue Label)是萬中選一的頂級珍釀，一萬桶酒藏中只有一桶能呈現Johnnie Walker藍牌不凡的獨特風味，蘊含傳奇酒廠封存40年的珍稀酒液，並匯聚繁複八維層次風韻，先是湧現蜂蜜、榛果與雪莉酒香，隱約浮現的黑巧克力與檀香木，並伴隨胡椒與乾果味，尾韻有煙燻香氣，《藍牌見賞中秋禮盒》盒身有圓月、星象與羅盤等中秋佳節應景元素，另附威士忌杯兩只，舉杯共酩醇厚情誼。

日前拿下《金威獎》調和威士忌大賞的Johnnie Walker XR 21年蘇格蘭威士忌，是以Walker家族第三代傳人Alexander Walker二世當年親筆寫下的配方為靈感，以三維立體工藝再現絕世珍釀，第一維度是消逝酒廠珍稀酒液；第二維度是臻選數種優質、罕見，且陳年至少21年以上的威士忌；第三維度則以立體調和工藝喚醒陳釀，溫暖的柑橘味裹著蜂蜜甜味與香料味撲鼻而來，接著是熱帶成熟水果與焦糖的香味，最後再帶出煙草和葡萄乾風味，《XR 21臻釀映月中秋禮盒》附贈造局者杯一只。

Johnnie Walker中秋限定《藍牌見賞中秋》禮盒，附贈威士忌杯兩只。（Johnnie Walker提供）

在中秋節檔期凡持未開封之藍牌或XR系列公司貨商品，即可加價購買客製化刻瓶服務，一筆一畫刻上最誠摯的心意，為重要的人獻上絕無僅有的禮物。

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