旺旺中時集團2023「金威獎」秋季大賞，「生活玩家盲測」再度由品酒達人賴偉峯領軍，帶領各界專家名人齊聚「交易吧」進行威士忌盲測。品飲過程中，選用全黑酒杯並撕掉酒標，僅根據香氣、口感等感官刺激給予最公正的酒評。

「金威獎」由公正第三方的旺旺中時集團主辦，而「生活玩家盲測」階段由藏酒論壇執行長賴偉峯，帶領老爺酒店集團執行長沈方正、Auto-online汽車線上總編輯羅焜平、2022 Diageo World Class調酒大賽台灣冠軍余瀚為、知名作家謝哲青、資深媒體人岑永康、鐵板燒教父葉清雄、時尚博主Nikki，品飲盲測8款20年以上的單一麥芽蘇格蘭威士忌，以公正公開的方式評選並排名。

最後評測Top3為費特肯（Fettercairn）22年、百富（Balvenie）21年、鉑仕麥（Bushmills）21年，共3支酒款受到評審團認可。

中國時報副社長暨總經理王儒哲表示，旺旺中時媒體集團已經是第2次舉辦「金威獎」，希望藉由活動讓台灣威士忌文化，深入到每一個人的心中。

「金威獎去掉品牌標籤打分數的形式滿酷的，這就能更專注回到酒的本質。」沈方正表示，透過去標籤化的威士忌盲測活動，讓參與活動的嘉賓透過純粹的感官體驗，評選出優質的威士忌，讓有品質的酒商脫穎而出。

藏酒論壇執行長賴偉峯指出，金威獎由第三方旺旺中時集團主辦，立場公正客觀。飲酒過量 有害健康。(圖/中時新聞網攝)

賴偉峯也讚許中時舉辦的金威獎，盲測活動由公正第三方的旺旺中時集團主辦，立場公正客觀，評選出的優質威士忌，值得作為民眾選購威士忌的參考；且品飲威士忌能夠結交各路好友，也獲取多元人生體驗。

謝哲青表示，平時不會限制自己只喝什麼樣的酒款，高單價、平價均會接觸，拓展自己香氣庫也開拓視野。此次盲測，其中一款威士忌帶有果實飽滿的香氣，除了帶領味蕾暢遊，讓人聯想到盛夏時分外，也感覺身歷於開滿花、結滿果實的花園裡，印入腦中的意象就是威士忌想要傳達出的氛圍。

岑永康幽默地表示，酒類活動最愛的就是「金威獎」，可以名正言順地因公喝酒。「金威獎」去除品牌的固有迷思，用最純粹的感官品飲，讓行銷預算有限的酒商，擁有嶄露頭角的機會，同時也有助酒商思考，如何精進品質、抓住產品定位。

有最會喝主播稱呼的岑永康，對於能夠參與「金威獎」年度盛事，感到很開心。飲酒過量 有害健康。(圖/中時新聞網攝)

余瀚為表示，威士忌是值得收藏的品項，民眾透過「金威獎」能夠認識不同酒款，亦期盼藉由活動破除大眾對年份、顏色的迷思。台灣民眾普遍有顏色迷思，認為越深越好喝，殊不知顏色可以用焦糖去調配，因此調酒師參與盲測及理解威士忌更顯重要。

羅焜平說，透過「金威獎」的評測結果，可以讓消費者知道受歡迎的酒款；活動也教導民眾如何分辨威士忌風味，深具教育意義。

「很高興能夠受邀參與『金威獎』，盲測時偏好順口、不濃烈的口感，本身則不喜歡泥煤味。」Nikki說，以前不太愛喝威士忌，一開始先從調酒開始接觸，之後越喝越順、越來越喜歡。

葉清雄表示，盲測印象深刻的地方，在於威士忌散發出來的獨特氣味，特別被尾韻濃厚、喝起來順口的酒款吸引；參與評測的酒款都非常優秀，排名難分軒輊。

※酒後不開車，安全有保障。飲酒過量，害人害己。未滿十八歲禁止飲酒。