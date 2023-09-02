遭撞民宅鐵門嚴重凹陷，玻璃落地窗更是嚴重毀損，更一度難以通行，屋主逮從後門繞行才能出入。（圖／翻攝記者爆料網）

雲林縣北港鎮文仁路今日驚傳自撞車禍，一輛白色休旅車不明原因衝撞路邊汽機車後，又高速撞上民宅鐵門，該鐵門被撞到凹陷卡死，一旁5輛汽機車也遭波及，駕駛自知闖下大禍，肇事後立刻從副駕駛座逃逸，現已被警方鎖定，確切案情則仍須釐清。

今日凌晨1時許，北港鎮某民宅突然傳出驚人巨響，屋主立刻下樓查看，想推門時發現前門凹陷卡死、動彈不得，從後門出去才發現自家大門遭到撞擊，且原本停在門前的汽機車都被撞倒在地，車輛零件散落一地，場面怵目驚心。

而受害屋主上前查看，發現肇事車輛白煙，車內則是空無一人，警消獲報後立刻到場處理，而調閱監視器發現該車駕駛肇事後驚覺自己闖下大禍，立刻從副駕駛座逃逸，又折回車內疑似拿掉落證件，警方現已鎖定犯嫌，正積極緝捕中。

據了解，文仁路通媽祖大橋此段大道筆直寬敞，常有屁孩車輛深夜競速情事，當地民眾懷疑恐是多車競速或酒駕才造成事故，警方則不排除酒駕可能，全案正在釐清中。

警方呼籲，無人受傷或死亡而未依規定處置報案，處新台幣1000元以上3000元以下罰緩，逃逸離開肇事現場者，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月。

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