台北市中山區大直街民宅陷地事故釀367名住戶疏散，其中7棟民宅受災嚴重。(黃敬文攝)

台北市中山區大直街巷內建案進行都更，不料造成附近房屋傾斜，其中有一棟屋子更是發生嚴重傾斜，使得整個一樓陷入地底；根據台北市府最新的統計指出，94巷1弄1，3，5，7，9號及3弄12及14號，共計7棟受災嚴重遭列管，目前已疏散大直街197戶367名住戶，並安排329名住戶至附近9間旅館住宿安置，無人傷亡。

建管處指出，目前已疏散38棟民宅、367名住戶，確認安全無虞才可以進住，目前僅可以登記取物，其中7棟較為嚴重，在確定地質穩定前禁止進入屋內取物。

建管處長虞積學表示，該工地起造人為基泰建設股份有限公司，承造人為福益營造股份有限公司，係興建地上12層、地下3層建物，7日下午地下室開挖工程疑因連續壁變形開挖面隆起致造成鄰近工地之大直街94巷周邊房屋下陷及傾斜，已要求承商立即進行灌水及灌漿作業，預計需2-3天時間，以填補塌陷之地下開挖面，穩定地質避免建物持續傾斜，建管處將在現場持續指揮搶救，直到完成緊急安全措施確保公共安全。

建管處表示，為掌握工地周邊公共安全，已要求承造人立即擴大工地周邊房屋監測範圍，以確認無持續擴大情形，由於該工地因影響公共安全，已當場依法勒令停工，除必要的安全維護措施外不得施工，另考量近期周邊須管制進行緊急搶修作業及鄰近區域公共安全，工地旁另一開挖中基地亦要求暫停施工，2處工地均須待確認安全無虞後，始得繼續施工。

建管處指出，市府已建立安置小組聯繫窗口以協助住戶安置需求，並要求建商儘速提出臨時及長期安置計畫，建管處人員也在現場將持續督促承商加速完成灌水及灌漿作業，完成穩定將立即邀集相關公會現場確認監測數值及確認無安全顧慮部分建築物，在最短時間內通知住戶可回家取物及居住時間。

有關損鄰事件，依台北市建築施工損鄰事件爭議處理規則規定，由受損疑義户檢附建物所有權證明，填具申請書向建管處提出書面申請，建管處即予以受理；於今年4、5月間該工地施作連續壁尚未進行地下室開挖階段，有住戶向建管處提出書面申請，經承、監造人及專任工程人員現場勘查認定無公安之虞，非施工損壞，依台北市建築施工爭議事件爭議處理規則規定得繼續施工。

對於此施工造成鄰房塌損之嚴重公安意外，市府目前全力協助進行緊急搶修作業，未來亦將邀集相關專業技師公會調查事發原因及責任歸屬，如有違反規定，承監造人、相關簽證技師等人本府一定追究到底、嚴懲不貸，至於受損鄰房，市府將全力協助輔導拆除重建事宜。