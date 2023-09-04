男大生在颱風夜，於大安森林公園遛鳥，被民眾拍照蒐證報警。（翻攝畫面）

男大生遛鳥，事後被大安分局逮回。（翻攝畫面）

北市警大安分局3日4時許獲報，民眾於凌晨2時許在大安森林公園內遛狗散步，遇陌生男子將褲子脫掉，朝民眾裸露下體並做出不雅動作後逃逸。瑞安街派出所受理報案後，立即調閱監視器，循線在傍晚於萬華逮捕21歲蕭姓男大生，他過去也曾「遛鳥」被逮，警詢後依妨害風化、性騷擾等罪嫌函送台北地檢署偵辦。

據了解，30多歲女子習慣於凌晨時分在大安森林公園遛狗，3日颱風夜凌晨，她仍牽著狗兒至公園散步，不料卻遇到蕭姓男大生脫下褲子，光屁股撐著傘，公然做出異常抖動的不雅動作。

不過蕭姓男大生沒靠近該名女子，僅自顧自繞著公園走。女子拿出手機拍照蒐證，男子見有人拍照竟不怕，也沒收斂。女子就一邊遛狗，一邊在飄雨颳風的颱風夜，對男子拍照蒐證，之後到派出所報案。

瑞安街派出所受理，並成立專案小組，積極調閱監視器，追查犯嫌身分，當日傍晚6時許，在萬華的公園查獲蕭姓男大生到案，當時他衣著完整，沒再光屁股遛鳥，讓警方鬆了一口氣。

據了解，在中部念大學的他，自稱來台北找朋友，他初步告訴員警，「這麼做」會讓他有快感。警方發現他過去也曾遛鳥妨害風化，警詢後依妨害風化、性騷擾防治法等罪嫌函送北檢，並將加強該公園周邊巡邏密度，以提升見警率。

大安分局呼籲，在戶外如遇有陌生人士裸露之行為，請立即撥打110報警，警方將在第一時間到場處理，以遏止不法。