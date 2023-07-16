雲林縣婦人在床上覺得有東西咬她，掀被一看竟是1尾黑眉錦蛇。（民眾提供／張朝欣雲林傳真）

黑眉錦蛇身上紋路相當美麗。被譽為「最美麗家蛇」。（民眾提供／張朝欣雲林傳真）

天氣炎熱蛇隻出沒！斗六市1名民眾15日晚間要出門，推開門時頭上突然傳來「嘶！嘶」聲響，抬頭一看竟是1尾大蛇被夾住，嚇得趕緊打119求救；另外，大埤鄉1名婦人在關鐵捲門時，從天而降1尾蛇，嚇到腿軟，捕蛇達人表示這2尾蛇都是黑眉錦蛇，喜歡躲在民宅，由於身上紋路相當美麗，被譽為「最美麗家蛇」。

雲林縣政府農業處委外的捕蛇達人劉津丞表示，15日晚間他接獲捕蛇通報，到場後發現1尾約1.8米大蛇被夾在大門上側門縫，屋主當時要出門遛狗，被這尾大蛇嚇到鞋子都來不及穿，捕獲後確定是黑眉錦蛇。事後大家開玩笑說「原來在雲林抓蛇這麼容易，開個門就行了」。

另外，日前消防局也獲報有民眾被蛇咬，趕到現場發現是1名獨居阿嬤，在床上準備睡覺時突然覺得有東西咬她，掀開被子一看，竟是1尾蛇，所幸是無毒的黑眉錦蛇，阿嬤送醫擦藥後並無大礙，虛驚一場。

劉津丞說，今年夏天可能是天氣太熱，蛇隻出沒頻繁，會跑到民宅內避暑，也有些蛇會從下水道系統爬進住家內，從水管甚至沖水馬桶內爬出來，民眾若發現蛇跡不要驚慌，保持距離並報通報消防人員，千萬不要自行捕抓。

根據雲林縣消防局統計，近來抓蛇、捕蜂案明顯增加，每天約30多起，以臭青母、眼鏡蛇、南蛇、黑眉錦蛇最常見，捕蜂則多為虎頭蜂，夏季蟲蛇出沒，請民眾要多加小心。