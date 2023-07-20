動保員捕獲黑眉錦蛇，帶往深山野林處野放。（新北市動保處提供）

動保員捕獲黑眉錦蛇，帶往深山野林處野放。（新北市動保處提供）

新北市三芝區茂長里謝姓老婦本月初到住家附近的小溪洗衣服，洗到一半身邊突然傳來巨響，轉頭查看，赫見1條長約2公尺的大蛇，謝婦當場嚇到腿軟，所幸大蛇疑從樹上掉落也受到驚嚇，往另一方向逃逸；謝婦驚魂未定，掙扎半天才起身，隨後通報新北市動保處。動保員前往搜尋，確認是無毒的黑眉錦蛇，為避免其他民眾再次遭受驚嚇，動保員將黑眉錦蛇捕獲後，帶往深山人煙稀少雜木林區野放。

謝婦說，每天都會到溪邊洗衣服，正洗到一半，只聽到一聲巨響，竟是一條大蛇從樹上掉下來，她當場嚇得大叫，兩腿發軟，緊張到無法站起身，所幸大蛇摔落後也像受到驚嚇，緩慢往另一方向爬行，並未對她發動攻擊，後來她恢復鎮定，想起動保處有捕蛇服務，於是打電話通報動保處。

三芝動物之家站長謝弘斌說，蛇類大多具備攀爬樹木能力，像是過山刀因身體細長，很容易在樹梢間穿梭，捕食鳥巢中幼雛或鳥蛋。由於蛇類攀爬需耗費大量體力，不僅行動較平地緩慢，累了也會停留在樹上稍作休息，一有不慎難免滑落下來，因此民眾前往山區健行或做森林浴時，應隨時注意上方及周圍環境是否有蛇類出沒，維護個人安全。

動保員唐俊源表示，北海岸是許多蛇類原生棲息地，因此經常接獲民眾通報捕蛇案件，今年1月至5月底止已通報1142件，其中常見龜殼花、眼鏡蛇、雨傘節、青竹絲等毒蛇，另外一般蛇類有過山刀、南蛇、臭青公、黑眉錦蛇等。提醒民眾在居家庭院或社區學校，若遇蛇類入侵時，切記請勿驚慌，因蛇類多是遭遇危險才主動攻擊人，建議先在遠距離觀察蛇類所在位置，並即刻電話通報動保處派員處理。