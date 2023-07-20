考量南部本土登革熱疫情升溫，為能及早發現社區隱藏病例，中央祭出通報獎勵方案後，桃園市衛生局今天也宣布加碼獎勵，若居住在桃園市的民眾於發病2天內主動通報或就醫後確診，可獲得獎勵金2000元，而醫療院所若發現本土病例則每例可獲獎勵金1萬元。

衛生局表示，民眾若疑似有登革熱症狀，主動通報衛生單位或主動前往桃園市醫療院所就診，並說明旅遊史及接觸史，發病2天內主動就醫經確診登革熱可獲新台幣2000元。

另也鼓勵桃園市地區級以上醫院與基層診所加強通報作業，醫事人員若發現居住在桃園市的疑似登革熱個案，且於發病2日內通報、採檢並確診，本土病例每例可獲獎勵金新台幣1萬元，境外移入病例每例可獲獎勵金新台幣5千元，經費用罄為止。

衛生局也提醒，近期南部登革熱疫情逐漸升溫，適逢暑期旅遊旺季，民眾有東南亞旅遊史或中南部活動史，若返家後14天內若有登革熱相關症狀，例如頭痛、出疹、肌肉、關節痠痛、後眼窩痛或腹瀉等症狀，切勿自行服用藥物，應儘速就醫並向醫師主動告知TOCC（旅遊史、職業別、接觸史、及是否群聚），民眾若出現疑似登革熱症狀可至本市196間配有登革熱NS1快篩試劑醫療院所就醫診斷，避免錯過治療的黃金時間。