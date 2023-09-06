美國當局今天表示，一名無辜男子1975年因強暴罪入獄服刑7年半，近50年後，拜新的DNA證據所賜，他終於擺脫性侵罪名，洗清不白之冤。

法新社和美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，1975年5月22日，警方在紐約州格林堡（Greenburgh）攔下麥克（Leonard Mack），而在兩個半小時前，兩名少女正在從學校返家的路上，一人遭遇暴力性侵，另一人奮力逃脫，跑到鄰近學校尋求老師協助報警。

警方隨後在以白人為主的事發社區搜捕一名20多歲的非裔男嫌，不久後便逮捕了非裔美國人麥克。

麥克當時剛好開車經過附近，儘管他的穿著與犯嫌並不相同，且有不在場證明，但他還是被帶進了警察局。

紐約州韋斯切斯特郡（Westchester County）檢察官辦公室在聲明中說，在非營利司法機構「昭雪計畫」（Innocence Project）採取行動後，當年無法取得的DNA證據「最終排除了麥克的嫌疑，並確認一名已遭定罪的性犯罪者才是真正的加害者，此人如今已承認犯案」。

地區檢察官辦公室說，「在以DNA證據為冤獄平反的昭雪計畫中，此案為美國史上已知歷時最長的錯誤定罪」，還說麥克「近50年來為洗刷罪名，堅定不移的抗爭」。

根據美國國家冤案登錄中心（National Registry of Exonerations），自1989年來，新的DNA檢測已幫助575名被錯誤定罪者洗脫罪名，其中35人當時正在等候處決。

研究人員表示，比起無辜的白人，非裔嫌疑人更可能被錯誤定罪。

國家冤案登錄中心表示，儘管非裔僅占美國總人口的13.6%，但在1989年至2022年間洗脫冤屈的3300人中，有一半以上為非裔。

現年72歲的麥克說：「我從未失去希望，盼有朝一日能證明我是清白的。」

沉冤昭雪的他說：「我終於自由了」。（譯者：劉文瑜/核稿：李佩珊）1120906