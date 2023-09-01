台北市連接三重的台北橋，今（1）日上午離奇車禍。一輛賓士車逆向往三重方向行駛，剛好時逢上班時刻車流量大，導致多部自小客車閃避不及釀成7車連環追撞。（圖／警方提供）

台北市連接三重的台北橋，今（1）日上午離奇車禍。一輛賓士車逆向往三重方向行駛，剛好時逢上班時刻車流量大，導致多部自小客車閃避不及釀成7車連環追撞。（圖／警方提供）

警方將廖男逮捕歸案。（翻攝畫面）

台北市連接三重的台北橋，今（1）日上午離奇車禍。一輛賓士車逆向往三重方向行駛，剛好時逢上班時刻車流量大，導致多部自小客車閃避不及釀成7車連環追撞，未料男駕駛肇事後，卻帶著女乘客徒步落跑，警方於下午5時許，找到廖男及林姓女友警方到場時2人正在呼呼大睡。

警方表示，今（1）日08時11分許，發生一輛自小客沿台北橋重慶匝道東往西行駛時，因不明原因駛入西往東車道，造成多輛自小客追撞事故。

經了解現場為廖姓男子（78年次）駕駛自小客從林森北路錦州街口離開，載女友林姓女子（70年次）欲返回家中，行經台北橋重慶匝道東向西上橋後駛入西向東車道，依序碰撞六台小客車，造成三人受傷，交通壅塞。

肇事後，廖男下車查看情形後，與女子在橋上招攬一輛計程車返回家中，警方敲打其家門都不願回應，直到警方持拘票到家中，將其逮捕歸案。逮捕歸案後進行酒測，酒測值0.31，廖男供稱，酒後因找不到代駕才會自己開車，訊後依照公共危險罪，訊後移請地檢偵辦。

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