南非最大城市約翰尼斯堡今（31）日發生重大火災，一幢位於市中心的5層樓高的公寓陷入火海，造成至少63人死亡，其中一名死者為孩童；另有43人受傷。
根據美聯社、《衛報》、News 24報導，這起火警發生在午夜1時30分左右，地點位於約翰尼斯堡市中心、亞伯特街（Albert St.）與戴弗斯街（Delvers）交口。消防人員獲報後，緊急趕往現場疏散民眾，但仍有多人受困在樓房中。
報導指出，目前這場大火已經大致撲滅，整座公寓被燒得一片焦黑，現場冒出陣陣餘煙。搜救人員已在廢墟中尋獲63具遺體，包括一名幼兒。當局表示，死亡人數可能會持續上升。
目前仍不清楚這場火災發生的原因，當局指出，該棟公寓內多為無家可歸的非法住戶，估計可能有多達200人住在裡面。這也是自今年6月以來，約翰尼斯堡第四起老舊建築大火。
文章來源：At least 52 people have died in a fire in a building in South Africa’s biggest city, authorities say
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