印度太空研究組織（ISRO）本週三（23）執行了其第3次月球任務，月船三號的著陸器模塊（LM）稍早順利在月球表面安全軟著陸。至此，印度成為第一個到達未經探索的月球南極的國家。印度也成為繼美國、中國大陸和前蘇聯之後第4個掌握月球表面軟著陸技術的國家，遠在南非約翰尼斯堡出席金磚國峰會的印度總理莫迪（Narendra Modi）現場看直播直呼：「這是新印度的黎明」。

Historic day for India's space sector. Congratulations to @isro for the remarkable success of Chandrayaan-3 lunar mission. https://t.co/F1UrgJklfp — Narendra Modi (@narendramodi) August 23, 2023

據《印度快報》(India Express)23日報導，莫迪實際上從南非約翰內斯堡與 ISRO 科學家們一起見證月船3號登陸器在月球上的成功著陸，稱這一時刻是「史無前例的」莫迪表示，「這是新印度的黎明，我們見證了新印度的新飛翔……新的歷史已經被寫下。這是歷史性的時刻，為發達的印度吹響了號角。」總理還祝賀印度太空研究組織及其科學家取得的「史無前例」的壯舉。

俄羅斯的Luna-25上週六（19日）甫於登月過程中失聯墜毀。據《路透社》23日報導，印度本次任務，名為「月船3號」在印地語和梵文中意為「月球車輛」，這是他們第2次嘗試登陸。在2019年，ISRO的「月船2號」任務成功部署了一個軌道繞行器，但登陸器墜毀。這是印度第2次嘗試讓太空船在月球上著陸，距離俄羅斯的Luna-25 號任務失敗還不到一週時間。

「月船3號」預計將保持2週的功能，進行一系列實驗，包括對月球表面礦物成分的光譜分析。