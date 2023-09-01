颱風海葵即將侵台，不過根據中央氣象局預估，北北基桃4縣市2日未達停班停課標準，因此共同決策平台宣布，明日4縣市維持正常上班上課。
北市府表示，由於中央氣象局今（1）日尚未發布海葵颱風之陸上颱風警報，明（2）日暫未達停止上班及上課標準。
北市府說，據中央氣象局最新氣象資料顯示，海葵颱風將自明（2）日深夜起逐漸影響台灣，市府仍將持續注意颱風最新動態，依中央氣象局提供之最新預測資料，儘早發布是否停班課訊息。
颱風海葵即將侵台，不過根據中央氣象局預估，北北基桃4縣市2日未達停班停課標準，因此共同決策平台宣布，明日4縣市維持正常上班上課。
北市府表示，由於中央氣象局今（1）日尚未發布海葵颱風之陸上颱風警報，明（2）日暫未達停止上班及上課標準。
北市府說，據中央氣象局最新氣象資料顯示，海葵颱風將自明（2）日深夜起逐漸影響台灣，市府仍將持續注意颱風最新動態，依中央氣象局提供之最新預測資料，儘早發布是否停班課訊息。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。