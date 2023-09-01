颱風海葵即將侵台，不過根據中央氣象局預估，北北基桃4縣市2日未達停班停課標準，因此共同決策平台宣布，明日4縣市維持正常上班上課。

北市府表示，由於中央氣象局今（1）日尚未發布海葵颱風之陸上颱風警報，明（2）日暫未達停止上班及上課標準。

北市府說，據中央氣象局最新氣象資料顯示，海葵颱風將自明（2）日深夜起逐漸影響台灣，市府仍將持續注意颱風最新動態，依中央氣象局提供之最新預測資料，儘早發布是否停班課訊息。