未達停班課標準 金門宣布 9／5照常上班上課 19:152023/09/04 中時 于家麒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 金門縣政府稍早宣布，9月5日照常上班、照常上課。(于家麒攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 依據中央氣象局所提供之資訊，金門地區明(5)日風力及降雨量未達停班停課標準，金門縣政府稍早宣布，9月5日照常上班、照常上課。由於氣象局已對金門地區發出豪雨特報，請民眾外出、行車仍要特別小心。 桃園復興區3小學急放颱風假 全台停班課一次看 海葵存在感低 嘉義地區預計下午停電戶全數復電 海葵難搞路徑一日三變！氣象人員累癱 專家揭原因 #金門縣 #颱風 #海葵 #上班上課 也許您會感興趣 推薦閱讀 海葵颱風屏東停電曾達1萬5499戶 下午6時前已全數復電 18:322023/09/04 生活 海葵風雨還沒完 19縣市豪大雨特報 警戒到晚上 14:392023/09/04 生活 颱風遠離 屏縣府宣布5日正常上班、上課 18:212023/09/04 生活 海葵過境 竹市各區無明顯風雨但這項災情最多 10:042023/09/04 生活 海葵來襲放颱風假 盧秀燕臉書吸3萬讚 桃竹人也來留言 10:422023/09/04 生活 苗栗不放颱風假遭刷負評 鍾東錦回4字縣民全死心 10:342023/09/04 生活 海葵行徑怪異 金門海陸空交通異動一次看 18:222023/09/04 生活 海葵颱風雨彈狂炸 高雄前鎮和祥街水深半輪胎高 07:132023/09/04 生活 海葵走後 專家：本周還有1至2個颱風恐發展 09:282023/09/04 生活 海葵颱風影響！桃園市復興區光華國小4日停班停課 06:382023/09/04 生活 海葵未帶進豐沛降雨 曾文水庫蓄水不增反降 不洩洪了 11:582023/09/04 生活 明天續放颱風假？最新風雨預測 2縣市達停班課標準 11:242023/09/04 生活 金門颱風災害應變中心工作會報 陳福海要求全力防救災 14:552023/09/04 生活 海葵颱風襲台！路樹不敵強風倒塌 鼓山警民合作排除路障 00:032023/09/04 社會 海葵強風橫掃台東 逾萬戶仍缺電 商家：食材都報廢 10:252023/09/04 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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